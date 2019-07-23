В Саратове обвиняемого в серии нападении на женщин гражданина признали невменяемым

К жителю Саратова, обвиненному в серии нападений на женщин, применили меры медицинского характера – он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Первое преступление было совершено 12 августа 12018 года. Суд установил, что гражданин подошел к сидевшей на лавке 77-летней женщине и беспричинно нанес ей один удар ножом в область груди, причинив непроникающую колото-резаную рану грудной клетки и перелом ребра.

В январе на улице Азина он пытался вырвать пакет у 79-летней пенсионерки. Женщина оказала нападавшему сопротивление, за что он ударил ее ножом в спину, отобрал сумку и кошелек. От полученной травмы гражданка скончалась на месте. Спустя два дня на Энтузиастов злоумышленник напал на 50-летнюю женщину. Он ударил жертву один раз в плечо, от чего она упала. После этого он вырвал у нее из рук сумку и скрылся.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила у нападавшего наличие психического расстройства, исключающего вменяемость.

Марина Ковалева