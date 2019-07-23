Пресс-конференция по теме «Итоги работы регионального оператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» в первой половине 2019 года»

Уважаемые коллеги!

24 июля в 11.00 в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» (ул. Петропавловская, 59) состоится пресс-конференция по теме «Итоги работы регионального оператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» в первой половине 2019 года».

Спикером на пресс-конференции выступит:

Андрей Викторович Красников – заместитель генерального директора ПКГУП «Теплоэнерго».

В пресс-конференции примут участие представители Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края и Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

– вывоз отходов: охват территорий, количество точек вывоза отходов;

– ликвидация несанкционированных свалок;

– собираемость платежей.

Для участия в пресс-конференции необходимо пройти аккредитацию до 16 часов 23 июля. Зарегистрироваться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно по телефону +7-982-437-47-11 (Елена Серебрякова) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.