Уважаемые коллеги!
24 июля в 11.00 в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» (ул. Петропавловская, 59) состоится пресс-конференция по теме «Итоги работы регионального оператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» в первой половине 2019 года».
Спикером на пресс-конференции выступит:
Андрей Викторович Красников – заместитель генерального директора ПКГУП «Теплоэнерго».
В пресс-конференции примут участие представители Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края и Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:
– вывоз отходов: охват территорий, количество точек вывоза отходов;
– ликвидация несанкционированных свалок;
– собираемость платежей.
Для участия в пресс-конференции необходимо пройти аккредитацию до 16 часов 23 июля. Зарегистрироваться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно по телефону +7-982-437-47-11 (Елена Серебрякова) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.