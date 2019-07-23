«Теперь события на Украине и вокруг нее неизбежно ускорятся» Максим Юсин — о результатах партии «Слуга народа» на выборах в Раду

На Украине могут пройти еще одни внеочередные выборы: на этот раз избирателям предложат проголосовать за новых руководителей на местном уровне. Как выяснили украинские СМИ, вопрос проведения досрочного голосования активно обсуждается в офисе Владимира Зеленского. Сам он ранее также намекнул на такую возможность. А пока в ЦИКе Украины подводят итоги парламентских выборов, обозреватель «Ъ» Максим Юсин задумался, как они повлияют на ситуацию в стране и на российско-украинские отношения.

Главной сенсацией парламентских выборов на Украине стал небывалый масштаб триумфа партии «Слуга народа». То, что сторонники президента Владимира Зеленского с большим отрывом опередят всех оппонентов в голосовании по партийным спискам, было очевидно — об этом свидетельствовали все результаты опросов общественного мнения. И вновь, как и в случае с президентскими выборами, данные эти оказались на удивление точными: украинские социологи заслужили того, чтобы похвалить их работу.

Сенсация заключалась в исходе выборов в 199 так называемых мажоритарных округах — в 129 из них победу одержали кандидаты от «Слуги народа». И вот этого уж точно мало кто ожидал. Накануне выборов подавляющее большинство экспертов, политологов и политтехнологов, выступавших в аналитических программах на украинских телеканалах, предсказывали, что команде Зеленского для формирования парламентского большинства придется вступать в коалицию либо с партией «Голос» Святослава Вакарчука, либо с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. Они были убеждены, что в одиночку «Слуга народа» большинства не наберет. А в итоге не только набрала, но и значительно перевыполнила план, получив более 250 мандатов, тогда как заветное большинство составляет 226.

Избиратели голосовали за бренд «Слуги народа», не особо задумываясь над тем, какой конкретный кандидат идет под этим брендом в их округе.

Голосовали авансом, голосовали за надежду, которую по-прежнему связывают с Владимиром Зеленским, голосовали за чудо, за мечту, за президента Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», наконец.

Этот феномен, эту усталость от традиционных политиков, эту аллергию на них украинские эксперты недооценили — плохо они все-таки знают своих соотечественников.

И вот теперь главный вопрос — как заживет Украина в новой политической реальности, когда в руках президента оказалась небывалая в истории страны власть: и полномочия главы государства, и почти абсолютный контроль над парламентом? Как Зеленский этой властью распорядится?

С этого дня для него начинается новая жизнь — уже нельзя будет неудачи, ошибки, бездеятельность списывать на саботаж людей из предыдущей команды Петра Порошенко или на происки «агентов Кремля» из окружения Виктора Медведчука. Настала пора выполнять социальный наказ — воплощать в жизнь мечту, которую связывали с его приходом избиратели. А украинские избиратели — люди требовательные, часто нетерпеливые, эмоциональные. Они быстро очаровываются тем или иным политиком, но еще быстрее разочаровываются в нем.

Поэтому у Зеленского не так уж много времени. Секундомер запущен.

Думаю, уже к концу осени жители страны будут ждать от него конкретных результатов и в борьбе с ненавистными соратниками Порошенко, наживавшимися на воюющей армии (Зеленского уже сейчас спрашивают, где обещанные посадки), и в том, что касается умиротворения в Донбассе, освобождения пленных, нормализации отношений с Москвой.

Сейчас, после парламентских выборов, события на Украине и вокруг нее неизбежно ускорятся, в том числе на российском направлении. Получив небывалый кредит доверия, Зеленский имеет шанс принимать и воплощать в жизнь самые сложные решения, пусть даже они будут непопулярны у части общества. Сумеет ли новый президент это сделать, захочет ли, не побоится ли бросить вызов шумному, наглому, самоуверенному и пассионарному националистическому меньшинству, мы узнаем уже очень скоро.