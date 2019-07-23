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На Дону заключили 26,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве

Сегодня в Ростовской области 190 застройщиков возводят многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков, сообщает управление информационной политики региона. В рамках строительства 341 объекта девелоперы заключили с населением 26,6 тыс договоров долевого участия. Общая площадь всех объектов составляет более 3,7 тыс. кв. м. Из них 2,1 млн кв.м. (216 домов) застройщики смогут завершить без использования эскроу-счетов.

«Работа с эскроу-счетами, с одной стороны, защищает интересы дольщиков, с другой - гарантирует застройщику наличие стабильного источника финансирования. Строительные компании донского региона, которые занимаются возведением многоквартирных домов, уже подключились к этому процессу и активно открывают счета в банках Ростовской области», - передает пресс-служба слова министра строительства,  архитектуры и территориального строительства региона Сергея Куца.

На данный момент в регионе проектное финансирование одобрено по 20 проектам строительства.

Дарья Голякова


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