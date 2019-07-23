В Лиге Чемпионов «Краснодар» сыграет с португальским «Порту»

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА-2019/2020 определила, что соперником ФК «Краснодар» на данной стадии станет португальский клуб «Порту». Первый матч состоится 7 августа 2019 года в 20:00 в столице Кубани, ответный пройдет 13 августа в 22:00 на поле соперника в Португалии.

Сообщается также, что в третьем квалификационном раунде встретятся «Брюгге» (Бельгия) и «Динамо» К (Украина), «Истанбул Башакшехир» (Турция) и победитель пары «Виктория» (Чехия) – «Олимпиакос» (Греция), а также победитель пары «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Базель» (Швейцария) и ЛАСК (Австрия).

Василий Хитрых