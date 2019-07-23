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Власти Удмуртии планируют открыть пять кредитных линий на 5 млрд рублей

Власти Удмуртии планируют открыть пять невозобновляемых кредитных линий на 5 млрд руб. с целью погашения долговых обязательств республики. Размер каждой линии составляет 1 млрд руб. соответственно. Проекты госконтрактов опубликованы на сайте главы и правительства региона.

Срок действия каждого контракта составляет 25 дней, срок окончательного погашения выданных кредитов или их части — 10 дней с даты предоставления средств. Процентная ставка для расчета начальной цены контракта составляет 8,5%, начальная цена каждого контракта — 2,32 млн руб.

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