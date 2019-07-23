Провинция КНР намерена развивать в Пензе проект по переработке нефти

Пензенская область в лице первого заместителя председателя правительства региона Андрея Лузгина договорилась о сотрудничестве с городским округом Юйлинь провинции Шэньси (КНР).

Стороны намерены разработать план совместных действий по развитию в различных отраслях и укреплению кооперации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Договоренности были достигнуты в рамках визита китайской делегации в Пензу.

Заместитель генерального секретаря Народного правительства Юйлиня Гао Гунъяо отметил, что у провинции Шэньси и Пензенской области «большие перспективы для реализации совместных проектов». Речь, в частности, шла о развитии проекта по переработке нефти на территории региона.

Иван Сергеев