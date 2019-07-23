Под Екатеринбургом сгорел коттедж площадью 300 квадратных метров

В Арамиле (Свердловская область) сгорел коттедж на улице Меко, сообщили в свердловском управлении МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составила 300 кв.м. Повреждены: кровля, перекрытие чердака и второй этаж дома.

Сообщение о пожаре поступило вчера в 20:12. В момент пожара в доме был один человек, он успел выбежать, пишет Е1. «Пожарным удалось не допустить распространение огня на рядом стоящий гараж и частный жилой дом»,— рассказали в МЧС.

На месте работали 11 единиц техники и 39 спасателей. Огонь удалось локализовать в 22:10. В 22:29 спасатели ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 1:35.