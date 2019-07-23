За полгода в бюджет Краснодарского края поступило 138 млрд рублей

С января по июль текущего года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 138 млрд руб. собственных доходов. Это на 12 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации Кубани.

Отмечается, что основным источником доходов стали предприятия топливно-энергетического комплекса, потребительской сферы, АПК и транспорта. Более половины налоговых и неналоговых поступлений в казну обеспечили налоги на доходы физических лиц (29%) и на прибыль организаций (26%). По этим статьям доходов зафиксирован значительный прирост поступлений. Так, по налогу на прибыль организаций прирост составил 4,8 млрд руб., по НДФЛ – 2,5 млрд руб., по упрощенной системе налогообложения (УСН) – на 1,5 млрд руб.

Прирост доходов обеспечили более 70% муниципалитетов. Наиболее высоких показателей достигли Выселковский, Абинский, Староминский, Северский, Славянский районы и Сочи.

Дмитрий Михеенко