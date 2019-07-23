УФАС отменило итоги конкурса мэрии Уфы на отбор ивент-агентства

Башкирское управление ФАС аннулировало протокол подведения итогов конкурса мэрии Уфы на отбор ивент-агентства для организации официальных мероприятий и приемов в 2019 году. Победителем конкурса 5 июля было признано уфимское ООО «Семь слонов», предложившее исполнить контракт начальной стоимостью 2 млн руб. за 1,9 млн.

«Семь слонов» принадлежит владелице ивент-агентства «Рыжий кот» Марине Щербаковой. В конкурсе участвовали еще два претендента. Один из них — ООО «Коннект» из Ульяновска — обжаловал итоги тендера в УФАС. В заявлении компания указала, что из-за ненадежной работы электронной площадки — ЗАО «Сбербанк АСТ» — мэрия не получила вторую часть его заявки, из-за чего компании не были начислены баллы за квалификацию (максимум 40 из 100 баллов).

Комиссия УФАС подтвердила нарушения в работе оператора торгов. Мэрии выдано предписание назначить новую дату конкурса — она определена на 31 июля. По условиям контракта ивент-агентство должно по заказу мэрии проводить конференции, приемы и другие официальные мероприятия, предоставлять транспорт, экскурсии, переводчиков, услуги питания и сувенирную продукцию.

Майя Иванова