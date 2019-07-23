Съемочная группа «Сердца Пармы» начала съемки без разрешения краевого минприроды

Съемочная группа фильма «Сердце Пармы» заранее не получила разрешение на съемки на территории особо охраняемой природной территории «Каменный город». Об этом заявили в краевом минприроды. По словам чиновников, в настоящее время идет процесс оформления необходимых документов.

Как утверждают в министерстве, инспекторы природного парка «Пермский» на время съемок осуществляют контроль за соблюдением всех правил поведения на особо охраняемой природной территории. «На прошлой неделе инспектором природного парка „Пермский“ была обнаружена вырубка деревьев, выполненная без предварительного согласования,— сообщается в заявлении минприроды.— Сейчас ведется проверка и специалисты устанавливают, причастна ли к этому съемочная группа. В любом случае, при установлении нарушителя, ущерб, причиненный природе, будет компенсирован».

Как сообщал вчера “Ъ-Прикамье”, сотрудники природного парка «Пермский» обвинили съемочную группу фильма «Сердце Пармы» в экологических нарушениях и нанесении ущерба особо охраняемой территории природного парка «Пермский».

«Во время обхода парка инспекторы обнаружили, как семь человек устанавливали декорации на охраняемой территории,— заявил порталу 59.ru директор природного парка Валерий Семенов.— Они представились декораторами фильма „Сердце Пармы“. Мужчины использовали для декораций лакокрасочные изделия, монтажную пену, битум и другие химические средства и тут же рядом разводили два костра. Кроме того, они создали новую тропу от старого города до старой шахтной дороги длиной около 70 метров, вырубив для этого молодые деревья — пихту, ель и березу». Все нарушения были задокументированы сотрудниками лесничества и полиции.

«Сердце Пармы» — совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино. Фильм снимается по одноименной книге писателя Алексея Иванова.

Съемки картины идут на территории Пермского края и в Подмосковье.