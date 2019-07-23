ООО «Порт Пермь» погасило шестимиллионный долг по зарплате

Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Порт Пермь». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что работодателем своевременно не выплачена заработная плата работникам порта за май 2019 года. Сумма задолженности составила 6,3 млн руб.

Пермский транспортный прокурор внес гендиректору общества представление с требованием незамедлительно погасить имеющуюся задолженность по заработной плате. Кроме того, в отношении юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы), которое находится на рассмотрении.

В результате принятых транспортной прокуратурой мер задолженность по заработной плате в ООО «Порт Пермь» полностью погашена.