Руководителя челябинского завода оштрафовали за нарушение экологических требований

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска и министерство экологии области провели проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха на Челябинском заводе электрооборудования.

Как сообщают в надзорном ведомстве, на предприятии выявлены нарушения. В частности, не разработана программа экологического контроля, предусмотренные для периодов НМУ мероприятия не согласованы с минэкологии. Также завод не представил декларацию о воздействии на окружающую среду и отчет об итогах проведения производственного экологического контроля за минувший год.

На основании постановлений прокуратуры руководитель завода признан виновным в правонарушениях по статьям 8.1 и 8.5 КоАП РФ и оштрафован на 5 тыс. руб. Прокурор района внес ему представление об устранении выявленных несоответствий требованиям.