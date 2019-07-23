Производство Пермского мясокомбината переведут на площадку птицефабрики «Пермская»

АО «Пермский мясокомбинат» не будет прекращать работы с 1 августа, однако площадка комбината будет постепенно законсервирована, а производство переведут на новые места, в частности на входящую в группу «Продо» птицефабрику «Пермская». Такое заявление распространила пресс-служба минпрома края со ссылкой на информацию группы «Продо».

Как сообщается в документе, решение о поэтапной консервации производства АО «Пермский мясокомбинат» продиктовано в первую очередь существенными затратами на содержание производственной площадки, которые делают неконкурентоспособной себестоимость выпускаемой продукции. При переводе мощностей на птицефабрику «Пермская» будут сохранены все бренды, выпускаемые сейчас на «Пермском мясокомбинате».

Изменения в работе АО «Пермский мясокомбинат» повлекут изменения штатного расписания предприятия. Сотрудники, попадающие под сокращение, получат предусмотренные для таких случаев выплаты и компенсации. Им будут предложены варианты трудоустройства на птицефабрику «Пермская», а также на другие пищевые производства региона. С этой целью в конце июля будет проведена ярмарка вакансий, которая будет способствовать трудоустройству людей в рамках домашнего региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что АО «Пермский мясокомбинат» закроется 1 августа.

Пермский мясокомбинат основан в 1931 году на базе мясобойни, заложенной в 1823 году по указу императора Александра I. В 1990-е годы предприятие было крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием в Прикамье с долей свыше 30%.

В 2002 году его приобрела у пермских бизнесменов группа «Планета» (в дальнейшем актив перешел к мясному подразделению «Планеты Менеджмент» — ГК «Продо»). Включение в федеральный холдинг не пошло на пользу предприятию — в нулевые годы оно фактически проиграло конкурентную борьбу с Кунгурским мясокомбинатом, тогда контролировавшимся пермским бизнесменом Сергеем Куреневым. Сейчас основной игрок на региональном рынке — удмуртский холдинг «Комос» (владеет Кунгурским и Краснокамским мясокомбинатами).