В Петербурге построят завод по производству медицинских изделий

Немецкая Sarstedt построит в Петербурге завод по производству медицинских изделий. Накануне состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство предприятия в индустриальном парке «Марьино». Компания инвестирует в проект 1,5 млрд рублей.

Как заявил глава совета правления Sarstedt Юрген Сарштедт, завод будет достроен весной 2020 года. Его площадь составит 9,5 тыс. кв. м.

Предприятие будет выпускать системы забора крови. Продукция будет поставляться в медицинские учреждения города, регионы России и страны СНГ.