Решить проблему с водой в поселке ЗИФ обещают в 2020 году

Жителям Пензы дадут возможность принять участие в программе «Чистая вода». Соответствующие поправки поручил внести в документацию губернатор Иван Белозерцев.
Как напомнили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время в программе могут принять участие только жители районов области.
Глава региона привел в пример поселок ЗИФ Пензы, где отсутствует центральный водопровод, скважины пересохли.
Министерству финансов региона поручено изыскать возможность скорректировать бюджета области с выделением средств на организацию водоснабжения поселка на условиях софинансирования с бюджетом города.
Работы планируется начать в этом году.
«Я обещал людям, что в следующем году мы эту проблему решим, нужно приступать к реализации этого проекта», - отметил Иван Белозерцев.