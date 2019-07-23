Решить проблему с водой в поселке ЗИФ обещают в 2020 году

Жителям Пензы дадут возможность принять участие в программе «Чистая вода». Соответствующие поправки поручил внести в документацию губернатор Иван Белозерцев.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время в программе могут принять участие только жители районов области.

Глава региона привел в пример поселок ЗИФ Пензы, где отсутствует центральный водопровод, скважины пересохли.

Министерству финансов региона поручено изыскать возможность скорректировать бюджета области с выделением средств на организацию водоснабжения поселка на условиях софинансирования с бюджетом города.

Работы планируется начать в этом году.

«Я обещал людям, что в следующем году мы эту проблему решим, нужно приступать к реализации этого проекта», - отметил Иван Белозерцев.

Иван Сергеев