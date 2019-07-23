Экс-депутат гордумы Бийска попросит политическое убежище в США

Бывший депутат гордумы Бийска в Алтайском крае Евгений Корчагин приехал в США, чтобы запросить политическое убежище. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил общественный активист Николай Знагован, созванивавшийся с экс-депутатом.

По словам активиста, в ближайшее время будет определено постоянное место жительство Евгения Корчагина: «После этого он подробно расскажет о своем отъезде из страны. Пока же он проходит карантин и общается с миграционными службами». Общественник отметил, что Евгений Корчагин покинул страну «по понятным мотивам — из-за преследования властей».

В июне 2019 года Евгения Корчагина исключили из состава гордумы Бийска, так как он не предоставил данные о доходах за 2018 год. Бывший депутат известен сбором подписей за отставку президента России Владимира Путина и требованием уволить с поста главу минздрава Алтайского края Ирину Долгову.

Юлия Сасевич