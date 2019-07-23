Жители центра Самары на две недели останутся без горячей воды

В Самаре проведут очередные гидравлические испытания тепловых сетей. Об сообщили в пресс-службе компании «Т Плюс».

Энергетики проверят на прочность теплосети от Самарской ГРЭС. В связи с этим с 23 июля по 5 августа горячую воду отключат в районах, снабжающихся данной электростанцией. Зона ограничения находится в пределах улиц: Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, Льва Толстого, Венцека, Чапаевской, Пионерской, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Волжского проспекта, Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской, Полевой.

Плановые испытания тепловых сетей ранее проводились и в других районах Самары.

Андрей Сазонов