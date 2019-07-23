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Дизайнер Артемий Лебедев назвал Новосибирск недоразумением

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал столицу Сибири во время интервью главному редактору журнала «Максим» Александру Маленкову . Видео опубликовано на Youtube-канале издания.

Во время беседы речь зашла о депрессивных городах. «Новосибирск — это город-недоразумение, потому что он большой, но он так и не стал городом. Там есть только один кусок Красного проспекта, и то это одно унылое ***. Новосибирску очень не повезло»,— полагает Артемий Лебедев. Он рекомендовал не ехать в столицу Сибири: «Рядом есть Томск, Иркутск и далее со всеми остановками. Хабаровск — вообще роскошный и изумительный город».

Артемий Лебедев не первый раз критикует Новосибирск. В 2005 году он написал в своем блоге, что город «совершенно не интересен». «Никакой архитектуры, бульварчиков, сквериков и закоулков. Все относительно новое, улицы широкие, и ощущение пустоты не покидает зрителя»,— полагал Артемий Лебедев, отмечая, что в Новосибирске живут «бесконечно душевные люди», которые его «любят скорее за название и географическое расположение, чем за внешний вид».

Илья Галагуз


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