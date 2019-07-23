В Кузбассе частично приостановлена работа шахты, где погиб горняк

Кемеровский райсуд частично приостановил работу шахты «Анжерская-Южная» на полтора месяца из-за выявленных Ростехнадзором нарушений требований промышленной безопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

«Не было проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 17 июля с проходчиком, обстоятельства и причины не установлены, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны»,— говорится в сообщении ФССП. Как сообщалось ранее, после гибели шахтера Следственный комитет Кемеровской области начал проверку. Кроме того, как установил Ростехнадзор, на шахте не выполнялись требования технической документации на проведение и крепление выработки, ленточный конвейер в монтажной камере эксплуатировался при неисправных тормозных устройствах.

После решения суда приставы приостановили деятельность по проведению двух вентиляционных штреков и эксплуатацию ленточного конвейера в монтажной камере на шахте «Анжерская-Южная».

Шахта «Анжерская-Южная» — угледобывающее предприятие в Кемеровском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцы УК «Анжерская-Южная» — Муртаз Гочелашвили (37,5%), Илья Гаврилов (25%), Геннадий Айвазян (20%) и Елена Дробина (17,5%).

Юрий Зуев