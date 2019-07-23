Язык довел до выборов

Татарстанские справороссы сделали главным пунктом своей предвыборной программы возвращение обязательного изучения татарского языка в школах. Ранее депутаты Госсовета республики вынуждены были согласиться с решением федерального центра о добровольном изучении национальных языков. В итоге в программе местной «Единой России» этот вопрос широко не поднимается. В ЛДПР выступают за добровольное изучение региональных языков. Эксперты по-разному относятся к стратегии «Справедливой России». Одни полагают, что партийцы смогут привлечь к себе часть национального электората. Другие считают предвыборную программу партии «голыми обещаниями».



Вчера татарстанское отделение «Справедливой России» представило свою предвыборную программу на выборах в Госсовет Татарстана. Ее «важнейшим пунктом» стало предложение возвратить обязательное изучение татарского языка в школах республики, заявила лидер татарстанских справороссов Рушания Бильгильдеева. В предвыборном документе сказано, что депутаты нынешнего состава Госсовета «решили, что изучение татарского языка должно быть необязательным, показав таким образом свое отношение к татарскому народу». Однако в «Справедливой России» считают, что «такая соглашательская позиция неприемлема». «Изучение государственных языков в субъектах РФ должно быть обязательной частью образовательных программ»,— считают справороссы.

Напомним, татарский язык преподавали в Татарстане в обязательном порядке как государственный язык республики с начала 1990-х годов. Однако в конце 2017 года эта практика была прекращена. По поручению президента России Владимира Путина в школах национальных республик начались проверки: в Татарстане прокуратура потребовала исключить татарский язык из обязательной части учебных планов.

Госсовет Татарстана изначально выступал за сохранение татарского языка в школьной программе. Однако затем депутаты вынуждены были согласиться с рекомендациями Минобрнауки РФ, согласно которым госязыки республик могут преподаваться только добровольно, с письменного согласия родителей, не более двух часов в неделю. В 2018 году Госсовет направил в Госдуму отрицательный отзыв на поправки в закон «Об образовании», которыми закреплялось добровольное изучение национальных языков. Однако ко второму чтению законопроекта власти республики от претензий отказались. В настоящий момент обязательное изучение родных языков предусматривает лишь часть учебных планов, закрепленных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Как госязык татарский изучается лишь факультативно.

Вчера на пресс-конференции Рушания Бильгильдеева заявила, что депутаты Госсовета «бездумно отказались от обязательного изучения татарского языка». «Многие говорили, что такие указания дал Путин»,— вспомнила госпожа Бильгильдеева. Однако, по ее словам, от властей требовали лишь «привести изучение русского языка к федеральным стандартам», но «никоим образом это не касалось изучения татарского языка»: «Вместо этого просто взяли под козырек и отказались от татарского языка». Госпожа Бильгильдеева подчеркнула, что татарский язык должны преподавать детям по новой методике. При этом в старших классах, когда дети готовятся к сдаче ЕГЭ, изучение языка должно быть в меньших объемах.

У других политических партий, которые участвуют в выборах, языковой вопрос не является основным. Так, «Единая Россия» ограничивается упоминанием в своей программе необходимости «поддержки и развития многоязычной образовательной среды». «Нужна разговорная речь, более простое обучение через учебники»,— пояснял ранее лидер единороссов республики и действующий спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Он заявлял о том, что депутаты окажут поддержку проекту первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева по созданию в республике полилингвальных школ, где дети будут обучаться сразу на трех языках — русском, татарском и английском.

В КПРФ предвыборную программу пока не сформировали. Глава избирательного штаба коммунистов республики Артем Прокофьев обещал “Ъ”, что в документе будут «отражены все чаяния жителей», в том числе по языковому вопросу. В то же время он считает, что к обещаниям «Справедливой России» «серьезно относиться нельзя»: «То она критикует власть, то левая нога власти. Партия по сути ничего не делает и появляется лишь перед выборами. Они и сами знают, что в Госсовет по списку они не пройдут». В ЛДПР программу также пока не публиковали. «Мы еще во время языкового конфликта выступали за добровольное изучение национальных языков. Родителям нельзя ничего навязывать»,— заявил “Ъ” татарстанский координатор ЛДПР Владимир Сурчилов.

Политолог Руслан Айсин полагает, что «Справедливая Россия» может рассчитывать на поддержку значительной части электората республики. «Я думаю, социология показала, что языковой вопрос по-прежнему важен для многих татар. Другое дело, что этот вопрос решается на федеральном уровне. В Госсовете депутаты не смогут переломить ситуацию»,— указывает он. Политолог Сергей Сергеев обращает внимание, что программа справороссов построена на «голых обещаниях», которые «никак не обоснованы» (помимо возвращения обязательного изучения нацязыка, партийцы хотят ввести льготы проживающим рядом с экологически вредными объектами, а также обязать чиновников проходить тесты на полиграфе). «Полагаю, что тема языка была одним из условий участия справороссов в избирательной кампании. Среди жителей Татарстана сейчас не так много тех, кто требовал бы обязательное изучение татарского языка, как для татар, так и для русских»,— заключает эксперт.

Напомним, на выборах 8 сентября будет сформирован новый состав Госсовета Татарстана на ближайшие пять лет. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах. На выборах 2014 года проходной барьер для партий в 5% преодолели только «Единая Россия» и КПРФ. «Справедливая Россия» получила лишь 3,6% голосов и не провела в Госсовет ни одного депутата.

Кирилл Антонов