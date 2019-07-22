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Начальником ФСБ по Краснодарскому краю назначен Сергей Захарихин

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Управления ФСБ по Краснодарскому краю. Им стал бывший начальник ФСБ по Сочи и заместитель Управления по краю, генерал-майор Сергей Захарихин. Бывший начальник ведомства генерал-лейтенант Игорь Колосов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы.

Сообщается, что Сергей Захарихин родился в 1962 году в Сахалинской области. В органах госбезопасности начал служить с 1989 года. От оперуполномоченного дослужился до первого заместителя начальника кубанского Управления ФСБ. Сергей Захарихин женат, воспитывает дочь.

Начальником ФСБ в Сочи назначен генерал-майор Виктор Шаменков. В течение двух лет он возглавлял УФСБ по Республике Адыгея. Новым начальником республиканского управления назначен бывший первый замначальника УФСБ по Башкортостану Сергей Каштанов.

Дмитрий Михеенко


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