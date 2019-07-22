Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, сколько было куплено премиальных квартир и апартаментов в высотках в ЦАО.

Общая стоимость всех приобретенных квартир и апартаментов в премиальных небоскребах центра города за последние 2,5 года достигла 36 млрд руб. В среднем, по данным Savills, в Москве каждый день заключается по одной сделке с квартирами и апартаментами в небоскребах, расположенных в Центральном административном округе. Такие объекты выбирают любители «жизни на высоте», а также инвесторы, которые приобретают в высотных проектах как отдельные лоты, так и целые пулы квартир и апартаментов для сдачи в аренду и последующей перепродажи.

По подсчетам брокеров, за весь прошлый год в центре столицы было приобретено порядка 480 премиальных квартир и апартаментов в высотных домах, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом, а за первые пять месяцев 2019 года было заключено примерно 122 сделки. Таким образом, суммарно с начала 2017-го по июнь 2019-го было реализовано около 920 лотов в небоскребах центра Москвы. Совокупная стоимость приобретаемых каждый месяц квартир и апартаментов в высотках составляет в среднем около 1,2 млрд руб. С 2017 года объем денежных средств от реализации жилья данного формата увеличился на 42%.

Средняя площадь реализованного лота за последний год составила 94 кв. м. Чаще всего сделки заключаются в бюджетном диапазоне от 30 до 40 млн руб. Всего на премиальном рынке первичные и вторичные продажи ведутся в 12 башнях в Пресненском районе с минимальной высотой в 60 этажей и максимальной в 97 этажей. Большинство небоскребов уже возведены, завершение строительства остальных придется на ближайшие три года. Объем предложений на первичном рынке в этих проектах на сегодняшний день составляет 912 лотов.