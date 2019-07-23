Владелец Lencom увеличил требования к мэрии на 4, 5 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство ООО «Геоинвестстрой» об увеличении размера исковых требований к мэрии Перми с 44,3 млн руб. до 48,9 млн руб. Напомним, девелопер требует из бюджета компенсацию за затягивание ввода в эксплуатацию здания ТЦ «Lencom» в центре Перми (Комсомольский проспект, 28). Выросший на 4, 5 млн руб. размер требований компания объясняет кредитными издержками.

Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, строительство восьмиэтажного здания было начато несколько лет назад и завершилось еще в 2016 году. Застройщик — ООО «Геоинвестстрой» длительное время не мог ввести объект в эксплуатацию, и в итоге обратился в краевой арбитражный суд с иском к ДГА в августе 2017 года. В результате обществу через суд удалось получить разрешение — сам объект начал работать в 2017 году, но разрешение он получил лишь в 2018-м.