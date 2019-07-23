В состав учредителей «Промобота» вошел новый федеральный фонд

АО «Модернизация Инновации Развитие» (фонд «МИР», Москва) вошло в число совладельцев пермского ООО «Промобот». С 21 июля компании принадлежит 14,29%, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Фонд «МИР» является инвестиционным фондом госкорпорации малого и среднего предпринимательства (МСП). Свою долю в АО сократило до 24,9% столичное ООО «ФРИИ Инвест», подконтрольное также государственному фонду развития интернет-инициатив.

Контрольный пакет «Промобота» по-прежнему распылен среди физлиц — его основателей и топ-менеджеров. После вхождения в состав учредителей АО «МИР» они также снизили свои доли, но незначительно — в пределах 2–3%.

Появление нового совладельца связано с привлечением нового софинансирования для пермского стартапа. Ранее сообщалось, что в «Промобот» инвестируют по 200 млн руб. итальянский фонд Mikro Capital Sarl и АО «МИР». На эти средства планируется запустить крупносерийное производство сервисных роботов на базе моделей Promobot V.2 и Promobot V.4 (консультант, гид-экскурсовод, консьерж) в Перми. Кроме того, компания планирует увеличить производственные мощности предприятия со 144 единиц в 2018 году до 500 единиц в 2021 году. Также с целью поддержки и расширения экспортных продаж ООО «Промобот» рассматривает возможность открытия в 2019 году сервисного центра в Италии.