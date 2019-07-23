Земля осталась в цене

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил мораторий на увеличение выкупной цены неприватизированных земельных участков под объектами недвижимости. Временный запрет введен в конце 2016 года. Чиновники считают, что он позволит привлечь дополнительные инвестиции и способствовать развитию муниципалитетов. Несмотря на то, что фактически доходы от продажи земельных участков в Пензе за два года снизились на 100 млн руб., политики считают эту меру эффективной. Экономисты считают решение сохранить низкую выкупную стоимость логичным.

В Пензенской области продлен мораторий на повышение цены земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев. Отсрочка касается неразграниченных земельных участков и участков, находящихся в собственности Пензенской области, на которых расположены объекты недвижимости.

Сейчас выкупная стоимость земельных участков, расположенных в границах Пензы, определяется по двадцатикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков. Исключение составляют земельные участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома — для них ставка земельного налога за единицу площади составляет 6% от кадастровой стоимости таких участков.

Цена земельных участков, расположенных в границах других населенных пунктов региона и за их пределами, определяется по десятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади участка, или 15% от кадастровой стоимости земельных участков. Для участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, ставка составляет 3% от кадастровой ­стоимости.

Мораторий на повышение цены земельных участков был введен в конце 2016 года. Чиновники заявляли, что это позволит увеличить доходную часть муниципальных бюджетов и позволит привлечь ­инвесторов.

Спустя полгода мораторий был продлен. Решение было принято по просьбам граждан, которые, во время отчета губернатора перед населением, подняли вопрос о высокой стоимости земли, требующей узаконивания. Жители отмечали, что не могут выкупить земельные участки, на которых находятся их дома, по кадастровой цене.

Решением губернатора Пензенской области действие моратория продлевается до 1 января 2020 года.

Сейчас, по данным облправительства, выкупная цена участка для жилищного строительства площадью 300 кв. м на территории Пензы составит ориентировочно 18 тыс. руб. при кадастровой стоимости 120 тыс. руб., для дачного хозяйства или садоводства — около 11 тыс. руб. (кадастровая цена 75 тыс. руб.).

Согласно решению об исполнении бюджета Пензы за 2017 год, фактические доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составили 289,81 млн руб., что составляет 100% к годовому назначению. В 2018 году было исполнено только 69,4% к годовому назначению — бюджет города поучил от продажи земли 130,4 млн руб. при плане 187,84 млн руб.

В пресс-службе правительства Пензенской области пояснили, что в регионе выкупная стоимость земли благодаря введению моратория является одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. «В ряде субъектов Российской Федерации цена таких земельных участков составляет до 100% кадастровой стоимости, например, в Республике Чувашия, Оренбургской области. В Самарском регионе выкупная цена составляет 50% кадастровой стоимости земельного участка, занятого объектом недвижимости, в Кировской области — 60%, в Пермском крае — 75%»,— пояснили в обладминистрации.

Депутат Заксобрания Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ) считает данную меру эффективной. «Чем больше денег привлекается в бюджет, в экономику региона, тем лучше. При этом способы по привлечению могут быть совершенно разными. Предложенный губернатором способ доказал свою эффективность»,— считает депутат регионального законодательного собрания. Он считает, что без моратория на повышение выкупной цены участка объем доходов, полученных в результате продажи земли, мог быть еще меньше.

Руководитель консалтингового агентства «БРИИК» Юрий Пужалин считает, что продажа земли под недвижимостью собственникам этих строений по стоимости ниже кадастровой является эффективным способом пополнения бюджета: «Это абсолютно логичная инициатива, поскольку при передаче земли в собственность вырастет и объем поступлений не только от самой сделки купли-продажи, но и от налога на землю, который собственники будут выплачивать при ее ­оформлении».

Директор СРО Союз «Кадастровые инженеры» Владимир Еремин уточняет, что продажа неоформленных земельных участков владельцам расположенных на них строений по более низкой стоимости — «нормальная практика». «Кадастровая стоимость земли нередко оказывается значительно выше рыночной. Продавать собственнику строения неоформленный под ним участок по кадастровой цене просто безбожно. Поэтому продажа за 30% от кадастра — это продажа по близкой к рыночной цене»,— считает эксперт.

Марина Ковалева