За культуру рубля не дали

Депутаты Саратовской городской думы отклонили предложение передавать объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в аренду по ставке в 1 руб. за все здание. С такой инициативой вышел прокурор Саратова Сергей Ломакин. Депутаты сочли недоработанным его предложение возложить на арендатора расходы по ремонту и содержанию здания. Представители бизнеса утверждают, что аренда исторических зданий даже по льготной ставке коммерчески нецелесообразна.

Вчера на заседании комиссии Саратовской городской думы по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам депутаты рассмотрели проект решения, предложенный прокурором Саратова Сергеем Ломакиным, об установлении льготной арендной платы для объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном ­состоянии.

Согласно проекту, разрушающиеся здания, входящие в реестр ОКН, могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с установлением льготной арендной платы. Как пояснила помощник прокурора Саратова Екатерина Дмитриенко, арендатор должен определиться по итогам аукциона, в котором предлагается установить минимальную ставку в размере 1 руб. в год. за все здание. Таким образом, по мнению надзорного органа, можно решить проблему ремонта объектов культурного наследия, на который у муниципалитета нет средств, так как расходы на их содержание лягут на арендатора.

Представитель прокуратуры заявила, что, по оценке надзорного органа, в неудовлет­ворительном состоянии находятся три дома, расположенные по адресам: улица Университетская, 44, улица Хользунова, 19 и улица Киевская, 1. Все три здания не используются. Всего, по ее словам, в Саратове 94 объекта культурного наследия являются собственностью муниципалитета.

В целом, по данным мэрии, в Саратове 1054 ОКН, из которых 42 — федерального значения, 355 — регионального и 559 — вновь выявленные. Из них 67 зданий признаны аварийными.

На заседании комиссии по бюджету депутаты заявили, что проект решения требует доработки. Так, единоросс Александр Янклович отметил, что непонятно, каким образом будет определяться «неудовлетворительное состояние» здания. По его словам, при отсутствии алгоритма оценки состояния дома арендатор может получить любое муниципальное здание по низкой ставке.

В документе, как отметили депутаты, не отражено, на какое структурное подразделение администрации города будет возложена работа по ведению реестра объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В итоге, депутаты рекомендовали прокуратуре доработать документ и позже вынести его на рассмотрение повторно.

Идея передавать находящиеся в неудовлетворительном состоянии объекты культурного наследия в аренду за символическую плату при условии, что арендаторы возьмут на себя обязательства по содержанию зданий, ранее уже высказывалась начальником управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области Владимиром Мухиным. В январе прошлого года он говорил, что власти не могут найти инвесторов, за счет средств которых разрушающиеся дома могли бы быть восстановлены, и льготная ставка может быть работающим механизмом.

Владелец сети кофеен «Кофе и шоколад», располагающихся в исторических зданиях, Андрей Табояков утверждает, что даже при наличии льготной налоговой ставки аренда находящихся в «неудовлетворительном» состоянии объектов культурного наследия бизнесу не выгодна. «В данной экономической ситуации сделать так, чтобы это было экономически целесообразно, очень сложно. Вложения в ремонт и реконструкцию исторических зданий в разы больше, чем в любое другое. Цена значительно отличается с точки зрения бумаг, проектирования и дополнительных лицензий. Такими вещами занимаются меценаты, которых в Саратове единицы. Дешевле построить новое здание, чем отремонтировать историческое»,— утверждает господин ­Табояков.

Сергей Петунин