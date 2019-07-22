Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как отец и сын создают украшения для своего бренда.

Семь лет назад знаменитый американский ювелир Дэвид Юрман давал мне интервью, которое неожиданно превратилось в очень личную беседу. Из регламентированных пресс-службой 15 минут — в полтора часа воспоминаний. Юрман вспоминал свою молодость, рассказывал о проблемах из-за дислексии в школе, о том, как в 60-е перебрался вслед за сестрой в Калифорнию и работал трип-ситтером.

В год, когда Юрман дал мне то интервью, его сын Эйван представил под маркой David Yurman, специализирующейся на коммерческих вещах из золота и серебра, коллекцию haute joaillerie. Сложные колье, невероятных размеров турмалины параиба, кольца-печатки в паве из цветных драгоценных камней. Украшения были хороши, но возникал вопрос: кто это купит? Сам Дэвид не был уверен в успехе продаж. Как он рассказал, он дал сыну возможность выразить себя, реализовать, но, по его опыту, чтобы сделать успешную вещь в сегменте haute joaillerie, надо четко представлять конкретного клиента, под которого ты ее создаешь.

Эйван Юрман после этой коллекции сконцентрировался на другом направлении в компании — он отвечает за мужские украшения. И они у David Yurman отличные, даже не мужские, а драгоценный унисекс. Такой хотелось бы видеть среди ювелирных аксессуаров Gucci, уж больно хорошо он вписывается в модную, богемную и в нужной степени провокационную эстетику итальянского бренда.

Линия высоких украшений у David Yurman сохранилась, но делает украшения сам Дэвид, а смелые эксперименты Эйвана остались в высокой коллекции Artist Series. Ее он создает вместе с отцом. В нынешнем июле в Париже бренд представил несколько новых сетов высоких украшений из этой серии. Среди них напоминающее цветовой гаммой бензиновые разводы, а формой украшение какого-нибудь вождя племени колье из опалов и паве из разных цветов сапфиров. Крупных колье с поделочными камнями в Artistic Series несколько, еще одно интересное — с сочетанием бирюзы и рубинового паве. Вместе с высокими украшениями представили в Париже и новые коммерческие коллекции, а также пополнение уже существующих. Origami — новая коллекция из золота с бриллиантами и фирменной веревкой Cable в главной роли, на сей раз перекрученной как лента Мебиуса. И коллекция эта имеет все шансы на успех.