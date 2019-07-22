Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, как в разных странах предпочитали употреблять арбуз.

Арбузное путешествие сегодня. Однажды Марк Твен написал: «Арбуз — элитный продукт этого мира. Отведайте его, и вы узнаете, что едят ангелы». Родина его — жаркая Африка. О выращивании самой большой в мире «ягоды» в Египте рассказывает Британская энциклопедия. Здесь же упоминается о наличии фресок, где изображен сбор плодов на берегу Нила. Отсюда культура, как гласит история арбуза, распространилась в Средиземноморье, на Ближний Восток и дальше, вплоть до Индии и Китая. Кстати, в Китае обжаренные арбузные косточки — самое любимое народное лакомство.

А в России длительное время арбуз не воспринимали в свежем виде. В основном его замачивали и варили, добавляя пряности. Вот что пишет автор статьи в газете «Восток» от 5 мая 1867 года: «Пиво, сделанное из арбузов, ничем не уступает столовому вину, ибо выпивший стакана два оного чувствует такие же последствия».

Помню, в детстве я здорово испугался. Дело было под Астраханью. Проснулся ночью и услышал из-под кровати странные звуки. Так до рассвета и просидел, в ужасе тараща глаза в темноту. Утром обнаружилось, что под кроватью моей хранятся арбузы — шприцем с иглой их накачали спиртным. Не знаю, что за реакция происходит внутри в определенный момент, но «пьяный» арбуз начинает перекатываться с боку на бок. Такие вот чудеса и ужасы одновременно. Хотя рецепт большой хмельной «ягоды» достаточно известен.

Там же, в Астрахани, мне подсказали, как правильно выбирать арбуз. Точка на другой от хвостика стороне должна быть не точкой, а небольшим пятнышком с рубль размером. И часть поверхности, которой арбуз соприкасался с землей, должна быть тепло-желтого цвета. А хвостик обязательно сухой. Ведь арбуз растет, а хвостик сохнет.