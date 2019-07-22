Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о команде нового игрока на рынке — Callum.

Появление новой автомобильной компании — событие довольно заурядное. Стартапы в этой области появляются и исчезают, порой быстрее, чем потенциальные инвесторы задумаются, стоит ли вкладывать в это начинание деньги. Но на днях было объявлено об учреждении фирмы, появление которой вызвало у многих не просто веру в ее будущее, но, можно даже сказать, воодушевление.

Ян Каллум, недавно уволившийся с поста главного дизайнера марки Jaguar, теперь возглавляет предприятие, названное его именем. В пользу серьезности этого проекта говорит многое. Прежде всего, это фигура самого основателя. Ян Каллум — настоящая легенда. Еще будучи 13-летним подростком, он отправлял свои рисунки руководству марки Jaguar, мечтая там работать. Так в конце концов и случилось. Но сначала было успешное сотрудничество с марками Ford и Aston Martin. Для Jaguar Каллум нарисовал все заметные модели последних двух десятилетий — от спортивных купе до кроссоверов.

Любопытна и команда новой фирмы. Программный директор Дэвид Фэйрберн известен своей работой над проектом Jaguar Lightweight E-Type — возобновление выпуска на современном предприятии культовой модели прошлого. Директор по инжинирингу, Адам Донфранческо разрабатывал гоночный автомобиль Jaguar F-Type GT4. А коммерческий директор Том Берд отвечал за прототип Jaguar C-X75 — суперкар, который можно было видеть в фильме «Спектр» — 24-й киноленте про приключения Джеймса Бонда. Вы должны помнить драматичную погоню по набережной Тибра и улицам Ватикана.

Расположится новая компания в английском городке Уорик, где для ее нужд уже есть помещение площадью 1,8 тыс. кв. м, уже оснащенных по последнему слову техники. Чем конкретно будет заниматься фирма Callum, пока не сообщается. Говорится лишь о том, что это будут индивидуальные лимитированные проекты в сфере дизайна, лайфстайла и путешествий. Но что-то подсказывает, что без автомобилей тут тоже не обойдется.