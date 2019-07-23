Приборостроители отправились на биржу

Пермская приборостроительная компания решила выйти на рынок публичных заимствований, выпустив облигации на 1,5 млрд руб. В компании не раскрывают причину выпуска облигаций, лишь заявляя о намерениях инвестировать. Ранее сообщалось, что ПНППК собирается построить лесоперерабатывающий завод за 2,5 млрд руб. Эксперты полагают, что компания выбрала удачный момент для выпуска облигаций.



Совет директоров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) на днях утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно существенному факту общества, предполагается провести дебютный выпуск облигаций на сумму до 1,5 млрд руб. Максимальный срок их размещения — 3640 дней, или 10 лет. Облигационный заем предполагается провести по открытой подписке. Из семи членов совета директоров шесть одобрили привлечение такого вида займа, один воздержался.

«ПНППК планирует инвестиции, поэтому и был принят первый пробный шаг по привлечению заимствований»,— пояснили цель выпуска облигаций в компании. Размещать выпуск компания планирует на московской бирже.

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (АО ПНППК) — российская компания-производитель датчиков, элементов дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Основной акционер компании — гендиректор Алексей Андреев. Выручка в 2018 году — 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 367,8 млн руб.

Пермские промышленные предприятия редко прибегают к такой форме заимствования, как облигационный заем. В 2010 году планировал выпустить свои облигации «Пермский моторный завод» (ПМЗ, ныне «ОДК-ПМ») на 2 млрд руб., и в 2009 году «Мотовилихинские заводы» — на 2,5 млрд руб. В обоих случаях компании собирались привлечь деньги инвесторов на погашение краткосрочных банковских кредитов. И моторостроителям, и металлургам тогда не удалось разместить оба займа. Ранее, в 2005 году, ПМЗ выпустил облигации на 1,2 млрд руб. и затем досрочно погасил их.

На какие именно проекты будут направлены привлеченные средства, в ПНППК не уточняют. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, ПНППК планирует инвестировать 2,5 млрд руб. в строительство лесоперерабатывающего предприятия в Ныробе. Кроме того, согласно данным бухгалтерского баланса АО (данные по СПАРК), в 2018 году общество привлекло крупный краткосрочный кредит — объем кредиторской задолженности вырос со 153 млн руб. до 1,8 млрд руб. В 2016 году сообщалось, что ПНППК оказалась под западными санкциями.

Директор пермского представительства «Брокер Открытие» Даниил Фадеев считает, что ПНППК выбрала «удачное время для размещения облигаций, поскольку текущая конъюнктура рынка рублевых корпоративных облигаций сейчас выгодна». «На ожиданиях снижения инфляции и процентных ставок инвесторы активно раскупают облигации на первичных размещениях, так как в результате снижения ставок через год облигации могут стоить дороже. В таких условиях у компании может быть возможность привлечь средства с рынка дешевле банковских кредитов»,— поясняет эксперт.

Доходность таких бумаг может быть высокой, более 12% годовых, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. ПНППК — компания с рентабельностью в 2017 году около 11,3% и стоимостью чистых активов около 4 млрд руб. Она может быть интересна инвесторам, которые интересуются бумагами третьего-четвертого эшелона, уточняет он.

Не так просто найти на рынке банковский кредит на 1,5 млрд руб. для производственной компании. «Не секрет, что банки предпочитают не кредитовать производство, особенно если это не госкомпания,— риски слишком велики»,— отмечает аналитик.

Поскольку в производстве ПНППК есть циклы исполнения заказов и их оплаты, то можно подстроить облигационный выпуск под эти циклы, с кредитом же сделать такое труднее, добавляет он. Крупнейшим акционером компании является ее же гендиректор, поэтому облигации ПНППК — это ставка на доверие ему как управленцу и на поток госзаказов, которыми он должен обеспечивать компанию, считает господин Антонов.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова