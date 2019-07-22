Управление ФСБ России по Краснодарскому краю возглавил новый начальник

Указом Президента России Владимира Путина на должность начальника управления ФСБ России по Краснодарскому краю назначен генерал-майор Сергей Захарихин, сообщили в ведомстве. Прежний руководитель управления генерал-лейтенант Игорь Колосов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы.

Сергей Захарихин родился 13 мая 1962 года в Сахалинской области. Службу в органах безопасности начал с 1989 года. Начал службу в должности оперуполномоченного, предыдущая должность – первый заместитель начальника управления – начальник службы ФСБ в городе Сочи. Сергей Захарихин женат, воспитывает дочь. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Генерал-лейтенанту Игорю Колосову, возглавлявшему краснодарское управление с 2015 года, в декабре этого года исполнится 60 лет.

Начальником службы в Сочи назначен генерал-майор Виктор Шаменков.

Анна Перова, Краснодар