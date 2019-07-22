В Белореченске мужчина посадил своего 10-летнего сына на цепь

Белореченский межрайонный СО СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п. «д» ч. 2 ст.127 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают от трех до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в следственном ведомстве, инцидент произошел в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном. По версии следствия, днем 18 июля мужчина отвел своего 10-летнего сына в сарай, расположенный во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа. После этого подозреваемый вместе с четырехлетним сыном и беременной супругой уехал в один из перинатальных центров Краснодара.

Мальчику удалось освободиться и выбраться из сарая. Вечером того же дня он пришел в магазин, расположенный недалеко от его дома, где рассказал продавцам о произошедшем. Они вызвали полицию.

В настоящее время мальчик находится в реабилитационном центре. Следователи планируют тщательно изучить условия жизни и воспитания ребенка в данной семье и проверить иные возможные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего сына.

Дмитрий Михеенко