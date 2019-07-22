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Кандидат в губернаторы Ставрополья от КПРФ подал документы в краевой избирком

В избирательную комиссию Ставропольского края поступили документы для регистрации кандидата в губернаторы от краевого отделения КПРФ Виктора Соболева. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Господин Соболев предоставил комиссии листы поддержки кандидата и список подписавшихся, финансовый отчет о поступлениях в избирательный фонд и его расходовании, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Если господин Соболев победит на выборах, один из этих людей станет сенатором от Ставропольского края.

Выборы губернатора пройдут в регионе 8 сентября.

Дарья Голякова


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