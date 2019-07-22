В РЖД подтвердили факт перевозки клиента BlaBlaCar в кабине поезда из Петербурга в Москву

Проведенная ОАО «РЖД» служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине поезда посторонних лиц. Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. В настоящее время допустивший нарушение машинист отстранен от работы. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в соцсетях и в СМИ появилась информация о том, что один из клиентов сервиса по совместным поездкам на автомобиле BlaBlaCar проехал из Петербурга до Москвы в кабине поезда. Его таким образом за определенную плату согласился довести машинист. В BlaBlaCar данный факт также подтвердили. Аккаунт «водителя» сервис заблокировал.