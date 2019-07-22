Директора ООО «Уютный Дом» признали виновным в падении наледи на прохожую

Приговором федерального суда Промышленного района Самары директор ООО «Уютный Дом» Максим Ежков признан виновным в совершении преступления – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ему назначен штраф в доход государства в размере 30 тыс. руб.

ООО «Уютный Дом» должно было выполнить работы по ремонту и содержанию многоквартирного дома № 119 по улице Физкультурной в Промышленном районе. «Директор компании не обеспечил надлежащую организацию работ по очистке крыши дома, в результате чего 27 марта 2018 года произошло падение наледи и снега с кровли крыши на проходящую по тротуару женщину, которая получила травму головы, что привело к получению телесных повреждений, повлекших легкий вред здоровью»,– поясняет следствие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором компании является Николай Нигматулин, бенефициар – Виталий Зуенков. Максим Ежков руководил ООО до февраля 2019 года.

Ани Айвазян