В Ростове чиновницу штрафовали за отказы в продлении разрешений на строительство

Прокуратура Ростова выявила нарушения в деятельности департамента архитектуры и градостроительства города, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным источника „Ъ-Юг“, за нарушения оштрафовали и.о. директора департамента Елену Гавриленко.

Так, департамент нарушил сроки выдачи разрешений на строительство и необоснованного отказал в продлении срока действия разрешений ООО «Росток» и ЗАО «Эмпилс». Кроме того, ООО «Темерник» дважды получало мотивированный разными отказ в выдаче разрешения на строительство, предъявляя один и тот же пакет документов.

Дарья Голякова