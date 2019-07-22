На дооснащение нижегородских больниц направят 43 млн рублей из резервного фонда РФ

22 июля, понедельник
По решению Правительства РФ Нижегородская область получит 43 млн руб. из резервного фонда на дооснащение Областной клинической больницы имени Семашко и Городской клинической больницы №13. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства пойдут на закупку медизделий для оснащения отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы в больнице имени Семашко. В больнице №13 планируют оснастить отделение травматологии и ортопедии, операционный блок и отделение анестезиологии-реанимации.