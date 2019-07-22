Воронеж может получить 15 московских троллейбусов с пробегом

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на еженедельной планерке 22 июля сообщил, что городские власти получили от московских коллег согласие на передачу городу 15 поддержанных троллейбусов. «В адрес главы Воронежа пришел ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, ГУП "Мосгортранс" имеет возможность передать на безвозмездной основе 15 машин»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что в Москву были командированы представители управления транспорта для предварительного осмотра и отбора подвижного состава. «Перед специалистами была поставлена задача — определить и зарезервировать для Воронежа троллейбусы, находящиеся в лучшем техническом состоянии, например, прошедшие своевременный капремонт»,— рассказали в мэрии. Речь идет о троллейбусах 2003-2007 года выпуска, работающих в настоящее время на линии.

По словам господина Кстенина, после отбора и резервирования троллейбусов Мосгордума должна согласовать передачу этого имущества, а воронежские власти — решить вопросы по доставке и дальнейшей эксплуатации подвижного состава. «Должны быть не только заложены средства на доставку троллейбусов, но и на обеспечение подвижного состава водителями»,— отметил мэр.

Сергей Калашников