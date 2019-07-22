Съемочную группу фильма «Сердце Пармы» обвинили в нанесении ущерба экологии

Сотрудники природного парка «Пермский» обвинили съемочную группу фильма «Сердце Пармы» в экологических нарушениях и нанесении ущерба особо охраняемой природной территории природного парка «Пермский». «Во время обхода парка инспекторы обнаружили, как семь человек устанавливали декорации на охраняемой территории,— заявил журналистам директор природного парка Валерий Семенов.— Они представились декораторами фильма "Сердце Пармы". Мужчины использовали для декораций лакокрасочные изделия, монтажную пену, битум и другие химические средства и тут же рядом разводили два костра. Кроме того, они создали новую тропу от старого города до старой шахтной дороги длиной около 70 метров, вырубив для этого молодые деревья — пихту, ель и березу». Все нарушения были задокументированы сотрудниками лесничества и полиции.

«Сердце Пармы» — совместный проект компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино. Фильм снимается по одноименной книге писателя Алексея Иванова. Съемки картины идут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. В фильме запланированы масштабные батальные сцены и спецэффекты. Первый съемочный цикл в Губахе, Усьве и на Крестовой горе начался 14 июля и продлится до 13 августа. Сам съемочный процесс, как отмечали представители съемочной группы, займет не менее 130 дней.

Константин Стерледев, Пермь