На Ямале за первое полугодие введено около 31 тыс. кв. м жилья

За первые шесть месяцев на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) построили около 31 тыс. кв. м жилья. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, лидерами по количеству введенных жилых площадей стали Новый Уренгой и Пуровский район. «В первом городе жилой фонд вырос на около 8,6 тыс. кв. м, новоселье справила 181 семья. В Пуровском районе ввели более 8,4 тыс. кв. м для 104 семей»,— уточнили в правительстве.

По количеству построенных индивидуальных жилых домов лидирует Салехард — 27 домов. Затем следует Ноябрьск с 17 зданиями общей площадью около 2 тыс. кв. м. На третьем месте — Пуровский район с 14 домами площадью более 2,3 тыс. кв. м. Как сообщал «Ъ-Урал», за аналогичный период 2018 года в ЯНАО строители ввели 34,6 тыс. кв. м жилья (рост по сравнению с 2017 годом составил 3,3%). В прошлом году самые большие жилые фонды были зафиксированы в Салехарде (21,3 тыс. кв. м) и в Лабытнангах (6 тыс. кв. м).

Дарья Соколова