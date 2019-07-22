В Петербурге выберут место для светомузыкального фонтана

В Петербурге в будущем году может появиться новый светомузыкальный фонтан. Врио губернатора города Александр Беглов поручил выбрать для него место.

Как сообщает ТАСС, на совещании с членами городского правительства господин Беглов заявил, что конкурс по выбору места, где он появится, будет объявлен в будущем году. Он предложил главам районов сделать предложения по данному вопросу.

Напомним, что в Петербурге насчитывается 105 фонтанов. Первые фонтаны заработали в городе после зимы 19 апреля.