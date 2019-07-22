Объем продукции нижегородского сельского хозяйства вырос до 22,7 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года в Нижегородской области было произведено на 3,2% больше продукции сельского хозяйства по сравнению с тем же периодом 2018 года в сопоставимых ценах. Как сообщает Нижегородстат, всего сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и население произвели товара на 22,7 млрд руб.

Производство скота и птицы на убой выросло в первом полугодии на 11,1% до 76,6 тыс. т в живом весе, молока – на 2% до 321,5 тыс. т, а производство яиц сократилось на 1,4% до 685,1 млн шт.

Анастасия Еремина