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В Ростове будут судить недобросовестного застройщика

В Ворошиловский районный суд Ростова направили уголовное дело застройщика Сабира Алиева, которого обвиняют в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, господин Алиев без разрешения на строительство возвел пятиэтажный многоквартирный дом. Затем подозреваемый продал 16 квартир в этом доме на сумму 27,7 млн руб. Незаконно построенное здание подлежит сносу. Недобросовестному застройщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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