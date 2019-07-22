«Свидетелей» отправили за решетку

МВД и ФСБ возбудили пять уголовных дел против проживающих в регионе участников христианской организации «Свидетели Иеговы», действующей по всему миру. В рамках расследования был проведен 31 обыск. Среди девяти человек в возрасте от 23 до 52 лет, которых силовики посчитали лидерами организации, две женщины. Всем им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что арестованных подозревают в том, что на протяжении двух лет они вели пропагандистскую деятельность.