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Фото: Андрей Абрамов

«Свидетелей» отправили за решетку

В Нижнем арестовали 9 лидеров запрещенной религиозной организации.

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МВД и ФСБ возбудили пять уголовных дел против проживающих в регионе участников христианской организации «Свидетели Иеговы», действующей по всему миру. В рамках расследования был проведен 31 обыск. Среди девяти человек в возрасте от 23 до 52 лет, которых силовики посчитали лидерами организации, две женщины. Всем им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что арестованных подозревают в том, что на протяжении двух лет они вели пропагандистскую деятельность.

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