Теодор Курентзис официально уведомил театр об увольнении

Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, сообщает «Новый компаньон».

«Заявление поступило сегодня. По закону полномочия Теодора Курентизиса закончатся через месяц после подачи заявления, то есть 21 августа 2019 года» - сообщил «Ъ» исполнительный директор Андрей Борисов.

После ухода худрука в театре будет внедрена директорская модель управления, согласно которой руководить учреждением будет исполнительный директор.

Напомним, в июне пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Контракт худрука истекает в феврале 2021 года, но после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе.

В качестве причин ухода господина Курентзиса неофициально называлось то обстоятельство, что краевые власти привлекли к строительству новой сцены оперного театра бизнесмена и художественного руководителя петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана: предположительно близкая к бизнесмену компания «Строй-Эксперт» выиграла тендер на проектирование здания. Сам господин Курентзис в интервью Ксении Собчак признал наличие конфликта, а также назвал победу компании, ассоциирующейся с именем господина Кехмана, «рейдерским захватом».