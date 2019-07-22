В Сочи отменили строительство незаконного семиэтажного ресторана-апартаментов

Администрация Сочи отменила незаконно выданное разрешение на строительство 7-этажного ресторана, помещения которого рекламировались к продаже под видом апартаментов. Нарушения вскрылись в результате прокурорской проверки.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее власти курортной столицы выдали разрешение на строительство 7-этажного ресторана в Хостинском районе Сочи. Для этого застройщик предоставил положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Проверка показала, что фактически данное заключение не выдавалось. По данному факту полиция олимпийской столицы возбудила уголовное дело за подделку официального документа (ч.1 ст. 327 УК РФ).

В прокуратуре отмечают, что в интернете помещения ресторана продавались как комплекс апартаментов. Суд признал данную информацию запрещенной к распространению на территории России.

Василий Хитрых