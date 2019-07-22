Экс-руководитель управления «Почты России» Оренбуржья перешел на работу в региональное правительство

Бывший руководитель управления федеральной почтовой связи (УФПС) Оренбургской области и депутат городского совета Роман Цуканов назначен на должность заместителя начальника управления внутренней политики региона. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в областном правительстве.

Роман Цуканов родился в Саратовской области. С 2006 года по 2013 год Роман Цуканов был заместителем директора по коммерции УФПС Саратовской области, с 2013 года по июнь 2019 года – директор УФПС Оренбургской области. В 2015 году господин Цуканов был избран депутатом Оренбургского городского совета.

Ани Айвазян