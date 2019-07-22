В Самаре бывший полицейский предстанет перед судом

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции № 7. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Самарской области. Бывший полицейский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

По версии следствия, полицейский 8 августа 2018 года получил взятку в размере 200 тыс. за разрешение забора песка на территории Куйбышевского района и дальнейшую транспортировку груза.

Уголовное дело будет рассмотрено в Самарском районном суде Самары.

Андрей Сазонов