Банк «Открытие» подключил систему быстрых платежей в мобильном и интернет-банке

Теперь клиенты банка «Открытие» могут мгновенно переводить деньги в банки – участники системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников СБП.
Это стало возможно благодаря подключению банка к СБП. Сервис работает в мобильном приложении и интернет-банке «Открытия». Ранее такие переводы были доступны в пилотном режиме ограниченному кругу клиентов, теперь они доступны всем клиентам физическим лицам. Переводы осуществляются в рублях.
Плюсы переводов через СБП:
Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей. При этом банки-участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.
Система быстрых платежей – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в банки, подключенные к системе.